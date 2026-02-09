Глоби до 54 000 евро за непочистени имоти в Гърция

Нов законопроект „Активна борба" на Министерството на климатичните кризи в Гърция засилват контрола за почистени имоти чрез дигитализация и драконовски финансови санкции за собствениците на имоти.

Властите вече няма да разчитат само на физически проверки на място. Всички собственици трябва да подадат клетвена декларация в националния регистър akathista.gov.gr, потвърждавайки, че са почистили имота си. Общините и противопожарна служба ще използват сателити и дронове за откриване на непочистени парцели от въздуха.

Системата е проектирана да прави кръстосани проверки с кадастъра и имотния регистър. Ако за даден парцел в рискова зона не е подадена декларация до крайния срок, системата автоматично го маркира за проверка от дронове или екипи на място.

Ако при проверка имотът се окаже опасен, общината има право да влезе и да го почисти за сметка на собственика, като разходите се събират чрез данъчната служба.

Регистърът ще позволява на съседи да подават сигнали за изоставени имоти, които застрашават околните къщи, като тези сигнали ще се обработват приоритетно от платформата. При установяване на риск, „Активна борба" дава право на държавата да се намеси превантивно. Вместо да чакат пожар, властите могат да разпоредят почистване чрез общински екипи, като разходите се начисляват директно в данъчния профил (Taxisnet) на собственика.

Глобите за неспазване на наредбите са солени. За неподаване на декларация, глобата е 1000 евро, дори ако имотът е реално почистен. Ако декларирате, че сте почистили, но проверката покаже друго, глобата започва от 12 500 евро и може да достигне 54 000 евро. Освен това се налага допълнителна санкция от 0,50 евро на квадратен метър за непочистени площи.

При сериозни случаи на небрежност, които застрашават населени места, собствениците могат да бъдат подведени под съдебна отговорност и да получат присъда лишаване от свобода.

Срокът за приключване на разчистването е 15 юни. Това е ключова промяна в новия законопроект, която цели да даде глътка въздух на собствениците на имоти, особено на тези, които не живеят постоянно в Гърция. Законопроектът „Активна борба" изисква постоянна поддръжка до 31 октомври. Ако през август тревата израсне отново, собственикът пак носи отговорност.

Тази мярка е особено важна за българските собственици на имоти в Гърция, тъй като им дава възможност да организират разчистването по време на първите летни почивки през юни.