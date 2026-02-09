И Великобритания иска освобождаване на медийния магнат Джими Лай

Министърката на външните работи на Великобритания Ивет Купър призова днес за освобождаването по "хуманитарни съображения" на хонконгския критик на централната китайска власт в Пекин Джими Лай, който беше осъден на 20 години затвор по две обвинения в таен сговор с чужда държава и едно за публикуване на подстрекателски материали, предаде Ройтерс.
Лай, който е британски гражданин, отхвърли обвиненията, заявявайки в съда, че е политически затворник, преследван от Пекин.
Бившият медиен магнат и видна фигура в продемократичното движение в Хонконг беше признат през декември за виновен по приет от Пекин закон за националната сигурност. Присъдата беше наложена въпреки натиска от страна на САЩ, Великобритания и правозащитници за освобождаването му.
Това е най-тежката присъда, произнесена по закона за националната сигурност, въведен от Китай през 2020 г. след протестите в Хонконг през 2019 г.