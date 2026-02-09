И Великобритания иска освобождаване на медийния магнат Джими Лай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърката на външните работи на Великобритания Ивет Купър призова днес за освобождаването по "хуманитарни съображения" на хонконгския критик на централната китайска власт в Пекин Джими Лай, който беше осъден на 20 години затвор по две обвинения в таен сговор с чужда държава и едно за публикуване на подстрекателски материали, предаде Ройтерс.

Лай, който е британски гражданин, отхвърли обвиненията, заявявайки в съда, че е политически затворник, преследван от Пекин.

Бившият медиен магнат и видна фигура в продемократичното движение в Хонконг беше признат през декември за виновен по приет от Пекин закон за националната сигурност. Присъдата беше наложена въпреки натиска от страна на САЩ, Великобритания и правозащитници за освобождаването му.

Това е най-тежката присъда, произнесена по закона за националната сигурност, въведен от Китай през 2020 г. след протестите в Хонконг през 2019 г.