Израелският президент положи венец за жертвите на плажа Бондай в Австралия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелският президент Ицхак Херцог започна от град Сидни визитата си в Австралия, която цели да изрази солидарност с местната еврейска общност след стрелбата по време на отбелязване на Ханука, оставила 15 жертви, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Херцог посещава Австралия по покана на австралийския премиер Антъни Албанезе в контекста на стрелбата на 14 декември на плажа Бондай.

Посещението беше разкритикувано от някои австралийци, които обвиняват Херцог в съучастие в операцията в ивицата Газа, довела до голям брой жертви сред мирното палестинско население.

Еврейският съвет на Австралия, гласовит критик на израелското правителство, публикува отворено писмо, подписано от над 1000 учени и общественици от еврейски произход, призовавайки премиера Албанезе да оттеглят поканата на Херцог.

Херцог започна посещението си на плажа Бондай, където положи венец на мемориал за жертвите на стрелбата. Той се срещна с оцелели и с роднини на загинали.

"Това беше и атака срещу всички австралийци. Атакувани бяха ценностите, които нашите демокрации ценят – светостта на човешкия живот, свободата на религията, толерантността, достойнството и уважението", каза Херцог.

Междувременно в Сидни хиляди се събраха на площад в централния бизнес район на града, слушайки речи и скандирайки пропалестински лозунги.