Делото срещу бившите лидери на Армията за освобождение на Косово навлиза в последната си фаза

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Косово, където бившите партизански лидери, постигнали независимост от Сърбия, все още се възхваляват като герои, процесът за военни престъпления срещу бившия президент Хашим Тачи предизвиква труден дебат.

Делото, което се води в Хага, навлиза в последната си фаза, като днес започват заключителните пледоарии на защитата на Хашим Тачи и трима високопоставени офицери от разформированата Армия за освобождение на Косово (АОК). Те са обвинени в множество военни престъпления и престъпления срещу човечеството, включително убийства и изтезания по време на войната срещу Сърбия през 90-те години на миналия век. Тачи, който подаде оставка от президентския пост след повдигнатите обвиненията срещу него, и останалите обвинени пледираха невинни, пише БТА.

За мнозина в Косово този процес е процес срещу самата Армия за освобождение на Косово и следователно срещу движението за независимост на страната, обяснява Доника Емини, експерт по международни отношения и изследовател в Центъра за изследвания на Югоизточна Европа към Университета в Грац.

„В продължение на десетилетия АОК и нейните членове са били прославяни заради ролята си във войната, а съдът оспорва този наратив", заяви тя.

Делото срещу четиримата обвиняеми отне години, за да се подготви, и съдържа многобройни подробности за престъпления, за които се твърди, че са извършени между 1998 и 1999 г.

Обвинителният акт твърди, че членове на АОК са извършили престъпления срещу стотици цивилни и невоюващи – включително сърби, роми и косовски албанци, считани за политически опоненти – в лагери в Косово и Северна Албания.

Съдът обвинява Тачи и другите трима обвиняеми в „престъпно начинание", включващо убийства, изтезания, преследване и незаконно задържане на лица на десетки места в Косово и Албания.

Сръбски доказателства

Някои от доказателствата обаче са предоставени от Сърбия, която никога не е признавала независимостта на Косово.

Мащабът на престъпленията, извършени от сръбската полиция и армия по време на войната – хиляди жертви от косовски албански произход са открити в масови гробове след края на боевете, прави използването на тези доказателства особено чувствително и подхранва критиките.

Въпреки че е част от косовската съдебна система, Специалният съд за Косово в Хага, разследващ военни престъпления и известен още като Специализираните състави за Косово, е позициониран извън страната и е съставен единствено от международни съдии, за да бъдат защитени свидетелите от потенциални репресии.

Географската отдалеченост на трибунала също подхранва критиките и с наближаването на края на процеса е трудно да се намери косовски гражданин по улиците на столицата, който да подкрепя процеса.

„Това е безпрецедентна несправедливост", каза 63-годишният Агим Зука пред АФП в Прищина.

„Няма причина да бъдат съдени. Те водиха само справедливата война за косовския албански народ", добави 61-годишната Бахтийе Рашица.

Демонстрация с мотото „За истинско разделение на правосъдието и политиката" е свикана от партията на Тачи на 17 февруари – последния ден от процеса и национален празник на Косово.

Огромни снимки на Тачи и обвинения заедно с него Кадри Весели вече са разлепени по главните площади на Прищина.

„Тази кампания подхрани съпротивата срещу съда и беше доста ефективна в засилването на критиките към възприеманата липса на прозрачност и непоследователност в работата му", обяснява Емини.

Съдът се опита да комуникира, но без резултат. През май м.г. пресконференция в Прищина на председателката на Съда трябваше да бъде отменена, след като димни бомби бяха взривени пред хотела ѝ.

Присъдата, каквато и да е тя, ще бъде от голямо значение.

„Всяко решение на Специалния трибунал е тясно свързано с историята на държавата и идентичността на Косово", обяснява Емини.

Ако бъдат признати за виновни, международната общност може да промени гледната си точка за този „чувствителен период", който „не е довел до общ наратив на Балканите или в Косово", тъй като всяка общност се придържа към собствената си памет. „Това несъмнено ще има символични последици и ще промени начина, по който историята съди Косово".