37-годишен мъж от София е загинал при инцидент с ...

МВнР на Китай: Надяваме се Токио да спазва четирите политически документа, върху които се градят китайско-японските отношения

КМГ

1652
Снимка: Китайска медийна група

Независимо кой е на власт в Япония, Токио трябва стриктно да спазва четирите политически документа, върху които се градят китайско-японските отношения, заяви на днешната си пресконференция говорителят на Външно министерство Лин Дзиен, съобщи КМГ.

Коментирайки резултатите от предсрочните избори в Япония, в които управляващата Либерално-демократическа партия на премиера Санае Такаичи получи абсолютно мнозинство, Лин Дзиен подчерта, че „Китай никога не се намесва във вътрешните работи на други държави, както и се противопоставя твърдо на действия, които представляват намеса в неговите вътрешните работи, накърняват основните му интереси, нарушават международното право и подкопават регионалния мир и стабилност".

По думите му политиката на Китай спрямо Япония е ясна, стабилна и последователна. „Независимо кой е японският лидер и коя партия управлява, Япония трябва да спазва четирите двустранни политически документа и своята пацифистка конституция, както и да изпълнява поетите ангажименти и международни задължения", подчерта Лин Дзиен.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

