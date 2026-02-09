ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

37-годишен мъж от София е загинал при инцидент с ...

КМГ проведе четвъртата генерална репетиция на новогодишната гала за Пролетния празник

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

На 8 февруари се проведе четвъртата генерална репетиция на новогодишната гала програма за Пролетния фестивал на Китайската медийна група, съобщи КМГ.

Спектакълът съчетава иновативни интерпретации на традиционната култура с кроскултурни артистични форми от Китай и чужбина, като предлага богата палитра от нови идеи, празнична атмосфера и послание за споделена радост по целия свят.

След вписването му в списъка на световното нематериално културно наследство, Пролетният фестивал все повече се утвърждава като важен културен мост между Китай и останалия свят. Около една пета от населението на планетата отбелязва този празник в различни форми.

Благодарение на гала програмата хора по целия свят могат да се потопят в автентичната атмосфера на празника и заедно да посрещнат Годината на Коня.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

