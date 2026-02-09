Пекин: Присъдата на Джими Лай демонстрира, че всички действия, застрашаващи националната сигурност, ще бъдат пресичани

На 9 февруари Висшият съд на Хонконг осъди местния медиен магнат Джими Лай на 20 години затвор, след като по-рано той беше признат за виновен по обвинения в заговор с външни сили за застрашаване на националната сигурност и за публикуване на призиви към бунт, съобщи КМГ.

Според Службата по въпросите на Хонконг и Макао към Държавния съвет на КНР присъдата е „ясен сигнал, че всеки, който оспорва закона за защита на националната сигурност, ще бъде строго наказан", а „решението отразява твърдата решимост на Хонконг да защитава националната сигурност и демонстрира принципите на правовата държава".

Оттам подчертават, че съдът е действал независимо и без намеса, което доказва устойчивостта и доверието в правната система на Хонконг.

Службата изрази също така подкрепа за усилията на ханконгските власти да прилагат законодателството за национална сигурност и заявяват, че всички действия, застрашаващи сигурността, ще бъдат пресичани.