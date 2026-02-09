В Дзинджоу бе даден старт на инициативата „Опознай нематериалното културно наследство чрез киното“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 8 февруари в град Дзинджоу, провинция Ляонин, бе даден старт на национална кампания под мотото „Опознай нематериалното културно наследство чрез кино". Нейни организатори са Филмовото управление към Отдела за публичност на ЦК на ККП и Министерството на културата и туризма, съобщи КМГ.

Инициативата има за цел да насърчи опазването и предаването на нематериалното културно наследство, да подкрепи висококачественото развитие на филмовата индустрия, да стимулира икономиката, свързана с киното, и да допринесе по-ефективно за социално-икономическото развитие.

По време на церемонията филмови творци, носители на различни форми на нематериално културно наследство и експерти от различни области проведоха дискусии по теми като „Творчество и съвместно съществуване" и „Светлина, образ и корени".

Бяха представени и проекти на продуцентски организации по темата за нематериално наследство, а Китайският филмов архив и Музеят на китайското нематериално културно наследство подписаха меморандум за сътрудничество по инициативата „Опознай нематериалното наследство чрез киното".