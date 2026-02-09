Вот на недоверие в Румъния заради възможно разполагане на военни в Гренландия

Три вота на недоверие срещу министри ще бъдат обсъдени и гласувани днес в румънския Сенат, съобщават местните медии. Опозицията критикува политиката, водена от министрите на отбраната и на външните работи, както и тази в сферата на образованието, където временен министър е премиерът Илие Боложан, пише БТА.

Предложенията за гласуване на недоверие бяха внесени миналата седмица от 41 народни представители от най-голямата опозиционна партия „Алианс за обединение на румънците" и от парламентарната група „МИР – Румъния на първо място", които се определят като „проевропейски настроени суверенисти".

Опозицията оспорва политиката на министъра на отбраната Раду Мируца в сферата на сигурността и националната отбрана и по-конкретно изявленията за възможно разполагане на румънски военни в Гренландия, уточнява агенция Аджерпрес. На критика са подложени още подкрепата на Румъния за споразумението с южноамериканския търговски блок Меркосур и мерките за икономии в сферата на образованието.

Гласуването на недоверие на даден министър не води до отстраняването му от поста, а само изпраща политически сигнал. Дори да съберат мнозинство от гласовете, днешните гласувания няма да променят например позицията, подкрепена от правителството, за търговското споразумение между ЕС и държавите от Латинска Америка, отбелязва телевизия Диджи 24.

Дебатите по вотовете на недоверие започват в 16:00 ч. местно време