Илон Мъск: Китай ще доминира напълно в ИИ и роботиката ако в САЩ не настъпят революционни иновации

Главният изпълнителен директор на „Тесла" Илон Мъск заяви, че изчислителната мощ за изкуствен интелект и енергоснабдяването ще бъдат най-големите ограничения за технологичното развитие, като предупреди, че Китай може „напълно да доминира" в сфери като изкуствения интелект, електромобилите и хуманоидни роботика, ако в САЩ не настъпят революционни иновации, съобщи КМГ.

Той направи това изказване в тричасово подкаст интервю, посветено на изкуствения интелект, индустриалното производство и технологичната конкуренция между САЩ и Китай. По думите на Мъск производството на чипове за изкуствен интелект расте експоненциално, но генерирането на електричество и охлаждането не успяват да го догонят. Извън Китай производството на електроенергия остава почти без ръст, което затруднява изграждането на мащабни изчислителни центрове.

Мъск прогнозира, че около 2029 г. разполагането на големи изчислителни мощности в космоса може да стане най-икономичното решение. Той подчерта структурните предимства на Китай в енергетиката и производството, посочвайки ниската цена на слънчевите панели и огромния капацитет за електропроизводство. Според него Китай е „производствена сила от следващо ниво", особено в рафинирането на суровини и индустриалната инфраструктура.

Мъск акцентира и върху стратегическата роля на хуманоидните роботи за непрекъснато индустриално производство, като заяви, че автоматизацията ще бъде ключова за конкурентоспособността.

По-рано, в съобщение до медиите „Тесла" съобщи, че планира да инвестира над 20 млрд. долара през 2026 г. в изчислителни мощности за изкуствен интелект, роботизирани фабрики, автономни превозни средства и енергийна инфраструктура. Компанията уточни, че бюджетът обхваща глобалните ѝ операции, включително разширяване на дейностите в Китай, където вече функционира център за обучение и оптимизация на интелигентни системи за управление.