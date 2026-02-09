ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

37-годишен мъж от София е загинал при инцидент с ...

Пекин: Медийният магнат Джими Лай е заслужил да бъде строго

Джими Лай можеше да получи доживотна присъда СНИМКА: Екс/ @xianglin8964

Китайското външно министерство заяви, че хонконгският медиен магнат Джими Лай е заслужил да бъде строго наказан съгласно закона, след като 78-годишният бизнесмен беше осъден на 20 години затвор, предаде Ройтерс.

Говорителят на министерството Лин Цзян посочи, че съдебните органи в Хонконг са изпълнили задълженията си в съответствие със закона. Той допълни, че централното правителство на Китай твърдо подкрепя Хонконг в усилията му за защита на националната сигурност в рамките на законите.

Междувременно Пекин заяви, че политиката на Китай към Япония няма да бъде променена заради резултатите от изборите, след като вчера управляващата коалиция на японския премиер Санае Такаичи постигна убедителна победа на предсрочните избори, отваряйки пътя за планирани данъчни облекчения и увеличаване на военните разходи, пише БТА.

През ноември Такаичи предизвика дипломатически конфликт с Пекин, след като заяви, че евентуално китайско нападение срещу Тайван би представлявало заплаха за Япония, която може да доведе до военен отговор от страна на Токио.

