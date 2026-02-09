Лавров: Русия остава отворена за диалог със САЩ, но Вашингтон поставя бариери

Русия остава отворена за сътрудничество със САЩ, но Вашингтон изкуствено издига бариери, заяви днес руският министър на външните работи Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс.

Първият дипломат на Русия каза в интервю за международната емисия на руския телевизионен канал "ТВ БРИКС", че не вижда "светло бъдеще" в сферата на икономическите отношенията със САЩ.

Лавров добави, че на преговорите на 15 август миналата година в Анкоридж, където се срещнаха президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, Москва е приела предложението на Вашингтон за Украйна, и ако "се постъпи по мъжки", проблемът трябва да бъде решен, информира ТАССи БТА.

"На нас ни казват, че украинският проблем трябва да бъде решен. В Анкоридж ние приехме предложението на САЩ. Ако се постъпи по мъжки за това, което те предложиха и с което ние се съгласихме, значи проблемът трябва да бъде решен", отбеляза Лавров, цитиран от ТАСС.