Видни политици са арестувани в Иран след масовите протести

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран е арестувал няколко видни реформаторски фигури около месец след като масови протести обхванаха страната, съобщиха днес иранските медии, цитирани от ДПА.

Сред задържаните е Азар Мансури, лидер на реформаторска партия, заедно с още няколко политици, се казва в публикациите. Свързаната със съдебната власт новинарска агенция „Мизан" потвърди ареста на четирима политици, без да ги назовава поименно, като заяви, че те са обвинени в подстрекателство и разпространяване на неверни твърдения.

Според медийните съобщения сред задържаните е и Ебрахим Асгарсадех - добре познат политик и открит критик на твърдата политика на управление на Иран, който преди това е бил депутат и член на общинския съвет на Техеран.

По информация на медиите е бил арестуван и бившият заместник-министър на външните работи по време на управлението на бившия президент Мохамад Хатами и съосновател на реформаторска партия Мохсен Аминзадех.

Протестите избухнаха в края на декември заради задълбочаващата се икономическа криза в Иран и бързо прераснаха в национални демонстрации срещу авторитарното управление на страната.

В разгара на безредиците силите за сигурност са убили хиляди протестиращи през нощта на 8 и 9 януари, съобщиха правозащитни организации.

Иранските власти отхвърлиха тези твърдения, като вместо това обвиниха за случилото се това, което те определят като терористични атаки, извършени от наемници, наети от заклетите врагове на страната САЩ и Израел, пише БТА.

Няколко известни журналисти и реформаторски политици публично разкритикуваха официалната версия за събитията, с което рискуваха да бъдат съдебно преследвани.