Свлачище в Древна Олимпия на Пелопонес нанесе щети, евакуираха и семейство

Бързо развиващо се свлачище в района на Древна Олимпия на гръцкия полуостров Пелопонес е причинило срутване на части от хълм над населено място, като е повредило еднофамилна къща и е принудило жителите ѝ да се евакуират, съобщават местни медии, цитирани от в. „Катимерини".

Свлачището е унищожило части от подпорната стена и двора на къщата. В сградата са открити и пукнатини, което е накарало властите да разпоредят проверка на място.

Продължителните и обилни валежи през последните дни изглежда са ускорили явлението.

Семейството, което е живяло в къщата, обмисля да предприеме правни действия, за да определи отговорността за липсата на превантивни мерки. Те заявиха, че проблемът е бил известен от месеци и че са уведомили официално Гръцката археологическа служба в писмен вид, пише БТА.

Местни медии обаче съобщават, че искането за намеса не е било одобрено поради строгите правила за защита, които са в сила в района, който е обект на световното наследство на ЮНЕСКО.