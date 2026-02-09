ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

37-годишен мъж от София е загинал при инцидент с ...

Украйна е свалила 116 дрона и е прехванала руски балистични ракети

Украинските военновъздушни сили заявиха, че тази нощ са прихванали балистични ракети "Искандер-М" СНИМКА: Пиксабей

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна унищожиха 116 дрона и прехванаха част от балистичните ракети „Искандер-М", използвани от Русия при атаката й срещу Украйна, започнала, предаде „Укринформ", цитирайки публикация в „Телеграм" на военновъздушните сили на въоръжените сили на Украйна.

Атаките са започнали в 17:30 ч. вчера, като руските сили са използвали 11 балистични ракети „Искандер-М", изстреляни от Брянска област, както и 149 безпилотни летателни апарата от типа „Шахед", „Гербера", „Италмас" и други, пуснати от няколко направления. Въздушната атака е била отблъсната от авиацията, силите за противовъздушна отбрана, подразделенията за електронна война и за безпилотни системи, както и от мобилни огневи групи на украинските отбранителни сили. Ракети и 23 безпилотни апарата са поразили 15 обекта. Отломки от прехванати ракети и дронове са паднали на още 6 места.

Във въздушното пространство на Украйна все още се намират няколко вражески дрона, пише БТА.

Вчера вечерта в няколко региона, включително в Киев, беше обявена въздушна тревога поради заплаха от използване на руски балистични ракети.

