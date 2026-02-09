Конституционният съд на Албания потвърди отстраняването на вицепремиера Балуку

Конституционният съд на Албания потвърди временното отстраняване от длъжност на вицепремиера и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку, след като разгледа жалба, внесена от албанския премиер Еди Рама, съобщи "Албениън дейли нюз".

През декември м.г. Конституционният съд спря съдебно решение за отстраняване на Балуку от длъжност и обяви, че ще разгледа жалба по този въпрос на премиера Еди Рама. След маратонско заседание на Конституционния съд в края на миналата седмица осемте съдии се разделиха по равно, като четирима гласуваха в полза, а другите четирима „против" жалбата на Рама. В резултат на това по-ранното решение на Специализирания съд за корупцията и организираната престъпност на Албания (GJKKO) за отстраняването на Белинда Балуку от длъжност остава в сила, пояснява "Албениън дейли нюз".

Премиерът Рама разкритикува остро Конституционния съд в подкаста си „Говорим" (Flasim) вчера, като го обвини в липса на решителност да предотврати това, което той определи като „вземане на албанското правителство като заложник", пише „Албениън дейли нюз". Рама заяви, че отстраняването на министър от правителството от страна на прокурор и съдия по време на предварително изслушване и преди да е започнал съдебен процес, е безпрецедентно в демократичните страни.

Албанският премиер определи ситуацията като недостатък на все още развиващата се съдебна система на Албания и каза, че това поражда сериозни опасения относно баланса между изпълнителната и съдебната власт.

Той заяви, че правителството ще продължи правната и политическата си битка, като посочи, че допускането на подобни случаи на временно отстраняване създава опасен прецедент, който може да се разпростре и върху други високопоставени служители, включително президента.

Еди Рама разкритикува и това, което нарече нарастваща тенденция на арести без съдебен процес, като предупреди, че реформите, насочени към укрепване на върховенството на закона в Албания, няма да отслабят управляващото мнозинство. Според Рама правителството на неговата Социалистическа партия на Албания остава основният гарант по пътя на страната към демократична правова държава и интеграция в Европейския съюз, пише БТА.

Политическото напрежение в Албания ескалира след появата на твърдения за корупция, отправени срещу вицепремиерката Белинда Балуку. През октомври 2025 г. специалната антикорупционна структура на Албания СПАК (SPAK) обяви, че е повдигнала обвинения срещу нея за нарушаване на равнопоставеността на участниците в търг или обществена поръчка, а в края на ноември м.г. Специализираният съд за корупцията и организираната престъпност на Албания (GJKKO) постанови отстраняването ѝ от длъжност и ѝ наложи забрана за напускане на страната. Балуку обжалва двете съдебни решения пред Апелативния съд в рамките на специализирания съд GJKKO.

Заради обвиненията, повдигнати на Балуку, както и твърдения на опозицията за манипулиране на гласовете на парламентарния вот в Албания миналата година, основната опозиционна Демократическа партия на Албания на Сали Бериша организира голям протест на 24 януари с искане за оставка на правителството на Социалистическата партия, създаване на техническо правителство и организиране на свободни избори. Нов национален протест срещу правителството на Рама е обявен за утре, 10 февруари.