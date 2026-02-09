Уилям и Кейт били дълбоко обезпокоени от новите документи от досиетата "Епстийн"

Британският принц Уилям и принцеса Кейт заявиха, че са дълбоко обезпокоени от разкритията в документите, свързани с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщи Ройтерс.

"Мога да потвърдя, че принцът и принцесата са дълбоко обезпокоени от продължаващите разкрития. Те са в мислите си с жертвите и техните близки", заяви говорител на Двореца "Кенсингтън", канцеларията на принц Уилям и принцеса Кейт.

Според имейли, появили се сред новоразсекретените документи от досиетата "Епстийн", Андрю Маунтбатън-Уиндзор, по-малкият брат на крал Чарлз Трети, е споделил официални британски търговски документи с Епстийн през 2010 г., като по този начин е изнасял информация, до която е имал достъп в качеството си на правителствен пратеник.

Бившият принц от години е подложен на обществен и медиен натиск заради близките си отношения с Епстийн, което му коства ролята в кралското семейство и полагаемите му се титли. Андрю отрича да е извършил каквото и да било нарушение и след последното публикуване на документите не е отговорил на запитвания за коментар.

От най-новите документи става ясно, че Андрю е препращал на Епстийн доклади за Виетнам, Сингапур и други държави, които е получил във връзка с официално пътуване. Търговските пратеници нямат право да разпространяват поверителни или чувствителни документи съгласно правилата за конфиденциалност.

През последните 10 дни разкритията по досиетата "Епстийн" поставиха британския премиер Киър Стармър под сериозен натиск заради това, че е назначил приближения до Епстийн - Питър Манделсън за посланик на Великобритания в САЩ. По всичко личи, че и Манделсън е споделял строго поверителни правителствени документи през 2009-2010 г., като полицията разследва твърдения за злоупотреба със служебно положение, пише БТА.

Междувременно британската полиция съобщи миналата седмица, че преглежда ново обвинение срещу Андрю, свързано с жена, отведена на адрес в Уиндзор.