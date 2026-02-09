Прокуратурата в Косово поиска по 45 години затвор за всеки от четиримата бивши командири на АОК

Прокуратурата към Специалния съд за Косово в Хага поиска по 45 години лишаване от свобода за всеки от четиримата бивши командири на разформированата Армия за освобождение на Косово (АОК) - Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи, които са обвинени във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, предаде новинарската агенция „Економия онлайн".

Искането бе отправено от главния прокурор Кимбърли Уест по време на финално изслушване на страните в Специалния съд за Косово, където днес започна последната фаза от делото срещу бившия президент на Косово Тачи и другите трима бивши лидери на АОК.

„Службата на специализирания прокурор иска осъдителна присъда за конкретни лица, не за генералния щаб (на АОК), а за конкретни лица. Прокуратурата иска осъдителна присъда от 45 години (затвор) по всички обвинения въз основа на индивидуалния принос на всяко от лицата. Тези престъпления са военни, престъпления срещу човечеството и са сериозни по своята същност, а тези обвинения не са загубили своята стойност с течение на времето. Те остават много сериозни", подчерта тя.

Четиримата бивши командири на АОК бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. след потвърждаване на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Тачи, Весели, Селими и Красничи пледираха невинни и отрекоха всички обвинения. Делото срещу тях започна в Специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023 г. и беше планирано да приключи през декември 2025 г.

Продължителното им задържане в Специалния съд за Косово в Хага предизвика мирни протести в тяхна подкрепа и искания за освобождаването им в Прищина, Хага, Тирана, Страсбург и Скопие. На 17 февруари, когато се чества годишнината от обявяването на независимостта на Косово от Сърбия (2008 г.), ще се проведе поредна мирна демонстрация в подкрепа на Тачи и другите бивши командири от АОК.

Очаква се от днес, 9 февруари, до 18 февруари да бъдат изслушани заключителните пледоарии на страните – Специализираната прокуратура в рамките на Съда, съдебният състав и защитата, след което думата ще имат и четиримата бивши лидери на АОК: Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи. Всеки от четиримата подсъдими ще разполага с по 20 минути, за да представи своята защита, пише БТА.

Присъдата на първа инстанция по случая „Тачи и другите" се очаква в рамките на 90 дни след изслушването на заключителните пледоарии.