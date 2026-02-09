"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) обяви днес, че заподозрените за прострелването на един от висшите ръководители във военното разузнаване на страната - Владимир Алексеев, са признали, че са изпълнявали поръчение от Службата за сигурност на Украйна (ССУ), предаде Ройтерс.

Украйна вече отхвърли да е замесена в петъчния опит за убийство на генерал-лейтенант Алексеев, заместник-началник на руското Главно разузнавателно управление (ГРУ). Той се върна в съзнание след операция.

Русия обяви, че заподозреният стрелец - роденият в Украйна руски гражданин Любомир Корба, вече е бил разпитан след екстрадирането си от Дубай. Заподозрян съучастник - Виктор Васин, също вече е бил разпитан.

В изявлението на ФСС се казва, че Корба и Васин "са признали вината си" и са описали подробности за стрелбата, "извършена от името на Службата за сигурност на Украйна".

ФСС обяви, че Корба е бил вербуван от ССУ през август миналата година в Тернопил, Западна Украйна, преминал е обучение в Киев и е получавал месечна заплата в криптовалута. За убийството на Алексеев от ССУ са му били обещани 30 000 долара, казаха от ФСС, пише БТА.

Според руската Федерална служба за сигурност във вербуването на Корба е участвало и полското разузнаване.