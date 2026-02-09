Руски атаки с дронове са убили най-малко четирима в Украйна, сред които майка и дете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руски среднощни атаки с дронове в различни части на Украйна са отнели живота на най-малко четирима души, сред които майка и нейния 10-годишен син, и са оставили без електричество десетки хиляди хора, съобщиха днес украински официални лица, цитирани от Ройтерс.

Момчето и майка му са загинали при удар по жилищен район в град Богодухов в Харковска област, съобщи областната прокуратура. По нейни данни при атаката в региона са били ранени шестима души. Харковска област е честа мишена на удари в продължаващата близо четири години война, започнала с пълномащабното нахлуване на Русия на 24 февруари 2022 г.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че Русия е изстреляла 11 балистични ракети и 149 дрона срещу Украйна през нощта. От тях 116 дрона са били свалени или неутрализирани, а част от ракетите са били прехванати и не са достигнали целите си.

Атаките срещу Украйна продължават въпреки водените с посредничеството на САЩ мирни преговори с Русия. Президентът Володимир Зеленски заяви, че администрацията на Доналд Тръмп иска Москва и Киев да намерят решение за прекратяване на войната преди лятото.

Масирана руска атака с дронове срещу южния пристанищен град Одеса е отнела живота на един човек и е ранила още двама, съобщи съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. По думите му са били повредени жилищна инфраструктура и газопровод.

Атака с дрон в северната Черниговска област е убила 71-годишен мъж и е ранила най-малко още четирима души, съобщи председателят на областна военна администрация Вячеслав Чаус. „Хората спяха", заяви Чаус, като добави, че при удара някои сгради са били напълно разрушени, а други сериозно повредени.

Девет души, сред които 13-годишно момиче, са били ранени и при атака с дрон в Днепропетровска област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа.

Русия е повредила високоволтова подстанция край град Нововолинск във Волинска област, която граничи с държавата член на НАТО Полша, съобщи кметът на Нововолинск Борис Карпус. В резултат повече от 80 000 души са останали без електричество.

По думите му стратегическата инфраструктура в града в момента работи с генератори, докато екипи се опитват да възстановят електрозахранването.

От есента на 2025 г. Москва засили атаките по украинската електропреносна мрежа и друга енергийна инфраструктура, като по този начин остави милиони хора без ток и отопление при минусови температури, пише БТА.

Украинските железници съобщиха също за нови среднощни атаки срещу железопътна инфраструктура в Сумска и Черниговска област.