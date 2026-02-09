ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пекин: Присъдата на Джими Лай демонстрира, че всич...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22253885 www.24chasa.bg

Японският премиер Санае Такаичи обяви, че че ще внесе изменения в конституцията

2252
Санае Такаичи Снимка: СНИМКА: Екс/ @harukaawake

Японският премиер Санае Такаичи заяви днес, че победата на управляващата коалиция, водена от нейната Либерално-демократическа партия (ЛДП), на вчерашните парламентарни избори, е дала на нея и на нейното правителство публичен мандат за „важни политически промени", предаде японската новинарска агенция Киодо.

Такаичи заяви по време на пресконференция след изборите, че се стреми към изменения на конституцията.

Тя допълни, че Токио трябва да се откаже от „прекомерните си фискални ограничителни мерки" в рамките на нейните „отговорни, но агресивни" фискални политики, като същевременно допълни, че ще се стреми към сътрудничество от опозиционните партии, тъй като управляващият лагер остава малцинство в горната камара на парламента.

Допълнително Такаичи заяви, цитирана от АФП, че ще засили „несломимия съюз" със САЩ и техния президент Доналд Тръмп по време на предстоящото си посещение във Вашингтон.

"Що се отнася до срещата с президента Тръмп, ние потвърждаваме непреклонното единството между Япония и САЩ и допълнително ще засилим сътрудничеството в широк спектър от сфери, включително дипломацията, икономиката и сигурността. Ще отгърнем нова глава в историята на американско-японския съюз", заяви Такаичи.

Миналата седмица Тръмп обяви, че Такаичи ще посети Белия дом на 19 март, подкрепяйки я на изборите като "силен, могъщ и мъдър лидер, който наистина обича страната си", пише БТА.

Санае Такаичи

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)