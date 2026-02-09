Японският премиер Санае Такаичи обяви, че че ще внесе изменения в конституцията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Японският премиер Санае Такаичи заяви днес, че победата на управляващата коалиция, водена от нейната Либерално-демократическа партия (ЛДП), на вчерашните парламентарни избори, е дала на нея и на нейното правителство публичен мандат за „важни политически промени", предаде японската новинарска агенция Киодо.

Такаичи заяви по време на пресконференция след изборите, че се стреми към изменения на конституцията.

Тя допълни, че Токио трябва да се откаже от „прекомерните си фискални ограничителни мерки" в рамките на нейните „отговорни, но агресивни" фискални политики, като същевременно допълни, че ще се стреми към сътрудничество от опозиционните партии, тъй като управляващият лагер остава малцинство в горната камара на парламента.

Допълнително Такаичи заяви, цитирана от АФП, че ще засили „несломимия съюз" със САЩ и техния президент Доналд Тръмп по време на предстоящото си посещение във Вашингтон.

"Що се отнася до срещата с президента Тръмп, ние потвърждаваме непреклонното единството между Япония и САЩ и допълнително ще засилим сътрудничеството в широк спектър от сфери, включително дипломацията, икономиката и сигурността. Ще отгърнем нова глава в историята на американско-японския съюз", заяви Такаичи.

Миналата седмица Тръмп обяви, че Такаичи ще посети Белия дом на 19 март, подкрепяйки я на изборите като "силен, могъщ и мъдър лидер, който наистина обича страната си", пише БТА.