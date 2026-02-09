Оцелели при корабокрушение с 15 жертви оспорват версията на гръцката брегова охрана за инцидента

Оцелели при корабокрушение в Гърция миналата седмица, което доведе до смъртта на 15 афганистански мигранти, заявиха, че надуваемата лодка, в която са били, не е променяла курса си и не се е блъскала в плавателен съд на бреговата охрана, с което оспориха официалната версия на гръцките власти, предаде Ройтерс.

При сблъсък между лодка с мигранти и катер на гръцката брегова охрана на 3 февруари край остров Хиос загинаха 15 души. По информация на бреговата охрана над двадесет други, включително 11 деца, са били спасени, като част от тях са получили сериозни наранявания.

В изявление на гръцката брегова от миналата седмица се казва, че лодката с мигранти е плавала с изключени навигационни светлини и че не се е съобразила с предупредителните сигнали от плавателния съд на бреговата охрана да спре. Според изявлението, когато катерът на бреговата охрана се доближил до нея, лодката с мигрантите рязко сменила курса си, като се ударила в другия плавателен съд, в резултат на което потънала.

Въпреки това в показания на трима оцелели, видени от Ройтерс, се посочва, че бреговата охрана не е отправила никакво предварително предупреждение и че лодката не е променяла курса си. Те заявяват, че са видели лодката на бреговата охрана едва когато е включила светлините си малко преди удара.

„Ако ни бяха преследвали, щяхме да спрем. Бяхме на надуваема лодка с деца", каза един от оцелелите. „Просто се движехме напред. Тя (лодката) не зави наляво или надясно".

Бреговата охрана не отговори на исканията за коментар. По-рано тя е отричала твърдения за незаконни практики.

Министърът на миграцията Танос Плеврис миналата седмица похвали бреговата охрана за спасителните операции и обвини за фаталния инцидент трафикантите на мигранти. Гръцки съд разпореди предварително задържане на мароканец, обвинен в причиняване на катастрофата.

Ройтерс не успя да провери независимо нито една от версиите. Камерата на кораба на бреговата охрана не е била активирана по това време, съобщиха източници, близки до разследването на инцидента.

Гръцката гранична полиция е подложена на щателен контрол от 2015 г., когато страната беше на фронтовата линия на миграционната криза в Европа. Това включва твърдения за т.нар. „отблъсквания", при което бреговата охрана се е опитвала да отблъсне лодки с мигранти далеч от гръцките брегове, пише БТА.

От Европейската агенция за гранична и брегова охрана „Фронтекс" (Frontex) заявиха миналата година, че преглеждат 12 случая на потенциални нарушения на правата на човека от страна на Гърция, включително някои твърдения, че мигранти, търсещи убежище, са били отблъснати от гръцките граници, припомня Ройтерс.