Принцесата в българските мейли на Епстийн не е наша бизнесдама, а правнучка на тайландския крал Рама IV

Нейно Превъзходителство искала да прави клиника с хомеопатия в Пиринския край, уредила награда ГУСИ на областния управител на Благоевград Хаджигаев

В отделни документи от досиетата “Епстийн”, които публикува правосъдното министерство на САЩ, се появи българска връзка и това предизвика очакван интерес у нас. Освен за две манекенки, които са били изпратени в САЩ за партитата на Епстийн, се споменава и една мистериозна принцеса с правителствени контакти у нас.

В имейл от 22 октомври 2012 г. Даниел Сиад - мъжът, който е намирал момичета основно от модни агенции за Епстийн, му пише от София: “Здравей, Джефри, тук съм с принцесата. Тя ме покани да дойда с нея, за да се срещнем с правителствени служители”. Темата на писмото е: “Привет от София, България”.

Жълти медии у нас веднага се възползваха от повода и написаха, че принцесата е известна българска бизнес-дама, чийто син бе депутат. В тази информация бяха посочени имената и на двамата с уточнението, че по версията работи МВР. Очевидно става дума за брутална манипулация, защото коя е принцесата не е никаква мистерия, тъй като самоличността ѝ фигурира черно на бяло в кореспонденцията на Епстийн.

Както ясно личи в разсекретените документи,

прикрит е само нейният имейл адрес, докато името ѝ е останало да се вижда в цялата си екзотична пълнота

Става дума за принцеса Мом Луанд Раджадарсри Джаянкура. Тя е правнучка на тайландския крал Рама IV и почетен консул на Косово в Тайланд.

Както се потвърждава и от други източници, включително и от медийни публикации у нас, въпросната принцеса наистина е била в България през октомври 2012 г.

Тя самата е публикувала снимки в личния си инстаграм профил, под които е написала: “По покана на българското правителство”.

Всъщност това, което принцесата нарича “българско правителство”, са трима далеч по-нископоставени функционери на властта. Става дума за тогавашния областен управител на Благоевград Костадин Хаджигаев, заместника му Георги Баханов и депутата от ГЕРБ Йордан Андонов. В личния си инстаграм профил принцесата е публикувала снимки с Хаджигаев и другите “представители на правителството” по време на посещението си в Пиринския край. Вдясно са факсимилетата от имейлите, свързани с България, от досиетата “Епстийн”. Снимка: Архив

Посещението на принцесата е отразено надлежно от местните благоевградски медии. Става ясно, че Нейно Превъзходителство има намерение да развива хомеопатична медицина в Пиринския край. По онова време принцеса Мом наистина е свързана с компания, която развива дейност с експериментално хомеопатично лечение на различни тежки заболявания.

Друга по-късна информация от местните медии сочи, че принцеса Мом е съдействала Костадин Хаджигаев да получи “Наградата за мир ГУСИ”, с която той е бил удостоен на церемония във Филипините.

Обяснението за това според един от благоевградските сайтовете е, че “след срещата си с Хаджигаев Раджадарсри Джаянкура го предложила за лауреат за мир на наградите ГУСИ предвид граничния район, който е под управлението на Хаджигаев”.

Впрочем на снимки от форума във Филипините

на сцената при награждаването на Хаджигаев се мъдри и сътрудникът на Епстийн

- Даниел Сиад.

Принцеса Мом Луанд Раджадарсри Джаянкура по това време се представя не само като правнучка на покойния крал на Тайланд, но най-вече като почетен консул на Косово в родината си. Изглежда, тя е взела на сериозно тази си дейност, защото в нейния личен инстаграм профил косовската тема присъства много видно. В един от мейлите на Сиад до Епстийн се споменава името на Беджет Пацоли - бизнесмен, политик и висш косовски държавник, заемал различни официални постове - президет, вицепремиер и външен министър. В медиите той често е представян и като проспериращ бизнесмен, а също е наричан и милиардер заради голямото си лично богатство.

В имейл до Джефри Епстийн от 19 септември 2012 г., озаглавен “Кой е Беджет Пацоли”, Даниел Сиад пише: “Здравей, Джефри, принцесата би искала да видиш това видео”. Следва линк, който вече не е активен и към днешна дата не става ясно какво има във видеото.

Правнучката на тайланския крал всъщност идва у нас малко след като е имала среща с Джефри Епстийн в дома му в Ню Йорк на 25 септември 2012 г. Тази среща е организирана със съдействието на Даниел Сиад, което също става ясно от разсекретените документи.

През август следващата година Сиад и принцесата обаче се скарват и си разменят мейли с обидни подмятания.

Той я обвинява, че го е използвала, за да завърже покрай него познанства и контакти с важни хора. Включително и с “господин Косово”, както е упоменат в мейла, заради когото принцесата всъщност успяла да стане почетен консул на Прищина. Вероятно тук Сиад визира споменатия косовски бизнесмен и политик Пацоли.

В този мейл той нарича принцесата “косовската Розлин”, което не е много ясно, но от нейния отговор се разбира, че се е докачила особено.

“Косовската титла, която имаш, знаеш много добре откъде идва”, допълва той и язвително я упреква също, че

продавала в Париж чантите си “Ермес”, за да припечелва

Писмото изобилства от остри реплики като “паметта ти е къса, сигурно остаряваш”, “държиш се като жена, която постоянно създава проблеми, нямаш много положителна енергия” и “всички ще разберат каква си ти всъщност”. Той също така я заплашва, че ще разкаже на контактите си в Катар, Франция и САЩ за нея.

“Дори приятелят ми Джефри осъзнава, че ти си един фалшив човек”, пише накрая Сиад.

На всичко това принцеса Мом му отвръща със “Затваряй си устата” и “Кой ти дава правото да ме наричаш така? Ти не си джентълмен! Няма да ти позволя да ме клеветиш. Спри!”.

За да изтъкне своето превъзходство и боществен статус, тя посписва писмото с титлата и пълното си име: Нейно Кралско Превъзходителство д-р Мом Луанд Раджадарсри Джаянкура.

Така безславно завършва тази връзка. Заедно с бизнесплановете на принцесата да развива клиники в Пиринско за хомеопатични илачи за лоши болести.

