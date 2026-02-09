Макрон: Случаят "Епстийн" е въпрос от компетенцията на американското правосъдие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че аферата около американския сексуален престъпник Джефри Епстийн е "преди всичко въпрос от компетенцията на САЩ" и че американската съдебна система трябва да си свърши работата независимо, предаде Франс прес и БТА.

"Това е случай, който основно засяга САЩ. Не желая да участвам в публичен дебат по този въпрос", каза Макрон.

Държавният глава подчерта, че Епстийн е разполагал с "много широка мрежа", което налага съдебните институции да действат "спокойно и независимо". Той предупреди и за разпространението на конспиративни теории около случая, като призова за "истинска журналистическа работа".

Изявлението беше направено, след като министерството на правосъдието на САЩ публикува на 30 януари документи, съдържащи над три милиона страници, свързани със случая. Заместник-главният прокурор на САЩ Тод Бланш заяви, че материалите не съдържат нови елементи, които биха могли да доведат до допълнителни съдебни преследвания, пише БТА.

Въпреки това разкритията около мрежата от контакти на Епстийн предизвикаха международен отзвук. Във Франция бившият министър на културата Жак Ланг подаде оставка като председател на Института на арабския свят в Париж заради връзките си с Епстийн.

"Той взе решението си по съвест", коментира Макрон по повод Ланг.