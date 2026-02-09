Съд в Албания реши процесът срещу кмета на Тирана, арестуван за корупция, да започне по същество

Специализираният съд за корупцията и организираната престъпност на Албания (GJKKO) реши днес съдебният процес срещу кмета на Тирана Ерион Велиай, арестуван преди една година, да започне по същество, съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря".

Велиай беше арестуван в сградата на община Тирана на 10 февруари 2025 г. по обвинения в корупция и пране на пари и му беше определена мярката за неотклонение „задържане под стража". Той е обвинен в девет случая на пасивна корупция, както и в пране на пари, недеклариране на имущество, злоупотреба с власт и внасяне на незаконни предмети в затвора. Велиай беше отстранен от длъжност с правителствено решение и по-късно върнат на поста кмет на Тирана от Конституционния съд на Албания, но продължаваше да бъде в ареста в очакване на съдебен процес.

Заедно с кмета на Тирана обвиняеми по делото са съпругата му Айола Дзодза и още 28 други лица, включително бизнесмени, дружества и неправителствени организации.

Велиай, както и защитниците на другите обвиняеми, не присъстваха на днешното заседание. Адвокатите заявиха, че бойкотират заседанието днес заради това, което нарекоха „тежки нарушения на надлежния законов процес по време на предварителните изслушвания", пише „Шчиптаря".

При последното изслушване имаше дебати, тъй като Велиай и защитничката му Валентина Теодореску поискаха началото на съдебния процес да бъде отложено с аргумента, че още не са се запознали с цялото разследване. Съдия Етлева Деда отхвърли молбата на кмета на албанската столица, а той поиска отвод за Деда заради това, че тя отказва правото му на ефективна защита и по-късно напусна заседанието. Искането на Велиай за отстраняването на съдийката не беше прието.