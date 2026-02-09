Държавите от ЕС ще научат днес предложенията на ЕК за допълнителни санкции срещу Русия

Държавите от ЕС ще бъдат запознати днес с предложенията на Европейската комисия за допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна, съобщи говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси.

Той отбеляза, че са възможни промени към първоначалното предложение и че за решението ще бъде необходимо отново единодушие. Надяваме се решение да има много скоро, добави говорителят. По неговите думи комисията взима мерки, за да се запълват празнотите, водещи до заобикаляне на санкциите. Разглеждаме този въпрос много сериозно, каза говорителят.

Прилагането на санкциите е задължение на държавите от ЕС, поясни той. Говорителят изрази надежда предложението за забрана на търговията с руски петрол да бъде подкрепено от всички държави от Г-7, за да има по-голям ефект, след като неотдавна САЩ не се присъединиха към общи мерки на групата на седемте най-развити в икономически план демокрации в това отношение.

Само миналата година руските приходи от търговия с петрол и газ спаднаха с 25 на сто и достигнаха най-ниското равнище от началото на войната в Украйна, посочи говорителят. Той допълни, че инфлацията в Русия е висока и това е пряка последица от санкциите, макар че е възможно да има и други фактори.

Както БТА съобщи, в петък ЕК предложи разширяване на санкциите срещу Русия в областите на енергетиката, финансовите услуги и търговията. Предвидени са също по-силни правни гаранции за дружествата от ЕС, за да бъдат защитени отчуждаване в Русия заради съдебни решения по повод на санкциите. Комисията изрази очакване предложението за допълване на санкционните списъци да бъде одобрено до навършването на четвъртата годишнина от началото на войната срещу Украйна на 24 февруари.