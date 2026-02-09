Сблъсъци между полицията и пропалестински демонстранти по време на визитата на Ицхак Херцог в Австралия

Президентът на Израел Ицхак Херцог обеща днес по време на първия ден от визитата си в Австралия, белязана от сблъсъци между полицията и пропалестински демонстранти, че злото на антисемитизма ще бъде победено един ден, предаде Франс прес.

В отговор на призивите за протести австралийските власти предприеха поредица от мерки за сигурност за посещението на израелския президент, което ще продължи четири дни и има за цел да отдаде почит на жертвите в атентата на плажа "Бондай" и да изрази солидарност със засегната еврейска общност.

Ицхак Херцог заяви, че неговото посещение цели "да изрази неговата солидарност и да подкрепи еврейската общност след атаката на плажа "Бондай", която отне живота на 15 души на 14 декември."

"Ще победим това зло", подчерта израелския президент по време на церемонията за отдаването на почит на жертвите на атентата. "Връзките между добрите хора от всички вероизповедания и всички националности ще останат непоклатими пред терора, насилието и омразата", допълни президентът, след като поднесе венец на мястото на престрелката.

Полицията в Сидни използва лютиви спрейове, за да разпръсне участниците в демонстрациите срещу посещението на израелския държавен глава, при това бяха засегнати и журналисти, някои от които бяха от АФП, докато протестното шествие се опита да се отклони от разрешения маршрут, съобщава репортер на агенцията на място.

По сведения на репортера са арестувани близо 15 протестиращи, след като участниците в протеста са започнали сблъсъци с полицията.

В Сидни протестът бе организиран от неправителствената организация "Действие за Палестина", която обвини президента Херцог в извършването на "геноцид" в Газа и поиска той да бъде разследван в съответствие с международните ангажименти на Канбера. Друг протест се състоя и в Мелбърн, на който участниците поискаха прекратяването на "окупацията" на палестинските територии.

Говорителят на неправителствената организация "Действие за Палестина" заяви в социалната мрежа "Инстаграм", че протестиращите са били "атакувани от конната полиция и срещу тях са използвани лютиви спрейове."

Не последва коментар от страна на полицията на щата Нов Южен Уелс.

Независима комисия на ООН установи миналата година, че Израел извършва геноцид в ивицата Газа от началото на войната, започнала с атаката на палестинската групировка "Хамас" на 7 октомври 2023 г. Според разследващите служители, които не говорят от името на ООН, президентът Херцог и други израелски лидери "са подстрекавали към извършването на геноцид" в палестинските територии, твърдение, което Израел отрече категорично, като заклейми становището на комисията като пристрастно и лъжливо.

Австралийската федерална полиция обеща въпреки това "пълен имунитет" на израелския държавен глава, пише БТА.

Въпреки че Изпълнителният съвет на евреите в Австралия, главната организация, представляваща интереса на еврейската общност в страната, приветства визитата на Ицхак Херцог, Еврейският съвет на Австралия не одобри посещението, като порица израелския държавен глава като "отговорен за продължаващите разрушения в Газа."

Визитата на Ицхак Херцог е част от събитията за отдаване на почит за жертвите от най-смъртоносния атентат в Австралия от три десетилетия насам, отбелязва АФП.

Поради съображения за сигурност програмата на посещението на израелския президент в Австралия не бе оповестена.