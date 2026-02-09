Две бебета са сред 53-мата загинали мигранти след потъването на лодка край бреговете на Либия

Две бебета са сред най-малко 53-ма загинали или смятани в неизвестност мигранти след потъването на надуваема лодка край бреговете на Либия, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на Международната организация по миграция.

По данни на организацията лодката с 55 африкански мигранти е отплавала от западния либийски град Зауия малко преди полунощ в четвъртък. Около шест часа по-късно тя започнала да пропуска вода и в петък сутринта се преобърнала северно от град Зуара.

Две жени от Нигерия са оцелели и са били спасени от либийските власти. Едната е загубила съпруга си, а другата - двете си бебета.

Организацията подчерта, че мрежите за трафик и контрабанда продължават да се възползват от уязвимостта на мигрантите по централния средиземноморски маршрут.

През последните години Либия се утвърди като основна транзитна точка за мигранти, бягащи от войни и бедност в Африка и Близкия изток. Това се случва въпреки факта, че страната е в дълбока нестабилност след подкрепения от НАТО бунт през 2011 г., при който бе свален и убит дългогодишният лидер Муамар Кадафи.

Според организацията от началото на 2026 г. броят на загиналите или изчезналите мигранти по централния средиземноморски маршрут е достигнал 484 души, а през миналата година този брой е надхвърлил 1300, пише БТА.

Мигрантите, които ще бъдат заловени и върнати в Либия, често са настанявани в държавни центрове за задържане, където те са подлагани на принудителен труд, побоища, изнасилвания и изтезания. По данни на разследващи, назначени от ООН, тези практики представляват престъпления срещу човечеството. Насилието често е съпътствано от опити за изнудване на семействата на задържаните с цел откуп, след което на мигрантите се позволява отново да напуснат Либия с лодки на трафикантите.