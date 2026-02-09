Директорът по комуникациите на премиера Киър Стармър подаде оставка на фона на скандала с Джефри Епстийн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Директорът по комуникациите на британския премиер Киър Стармър - Тим Алън, подаде оставка, нанасяйки нов удар по ръководството на лейбъристкото правителство в Лондон на фона на скандала около връзките между Джефри Епстийн и бившия британски посланик в САЩ Питър Манделсън, съобщиха световните агенции.

В същото време говорител на Стармър посочи, че министър-председателят няма намерение да подава оставка от поста и ангажиран с работата си да донесе промяна в страната.

"Реших да се оттегля, за да позволя сформирането на нов екип на Даунинг стрийт 10", заяви Алън в кратко изявление. Той напуска поста си по-малко от 24 часа след оставката на началника на кабинета на премиера - Морган Максуини.

Алън, който заемаше длъжността от около пет месеца, пожела успех на министър-председателя и неговия екип.

По-късно днес Стармър трябва да се срещне и с депутатите от Лейбъристката партия на фона на нарастващия вътрешнопартиен натиск.

Вчера Морган Максуини подаде оставка заради ролята си в назначаването на Питър Манделсън за посланик в САЩ, въпреки публично известните връзки между Джефри Епстийн и Манделсън.

В обръщение към служителите на "Даунинг стрийт 10" премиерът Стармър заяви, че политиката трябва да бъде "сила за добро" и призова за съсредоточаване върху бъдещата работа на правителството.

"Трябва да докажем, че политиката може да бъде сила за добро. Вярвам, че може и че е така. Продължаваме напред с увереност да променяме страната", каза Стармър.