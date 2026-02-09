Куба към чуждестранни авиокомпании: Няма гориво за самолетите

Кубинските власти предупредиха чуждестранни авиокомпании, че от понеделник, 9 февруари, няма да могат да зареждат самолетите си на местните летища поради недостиг на гориво, съобщи агенция EFE. Недостигът на гориво се дължи на петролната блокада, наложена от Съединените щати в края на януари. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи допълнителни тарифи на страните, доставящи петрол на Куба.

Ограниченията за зареждане с гориво ще продължат поне месец, пише "Медиапул". Сред авиокомпаниите, които летят до Куба, са и руските Аерофлот, Россия и Nordwind Airlines.

Руският телеграм канал Mash съобщи, позовавайки се на пътници, че полет на компанията Россия от Москва до Хавана е бил отменен в последния момент, след като капитанът е обявил, че няма гориво на кубинското летище. Според Flightradar самолетът въпреки това е излетял за Куба с пет часа закъснение. Каналът, позовавайки се на туристически агенти, предполага, че самолетът е бил изпратен да вземе руски туристи. Асоциацията на туроператорите (АТОР) потвърди отмяната на полета и изпращането на празния самолет към Куба.

Системата за резервации на Аерофлот показва, че разписанието на полетите до Хавана и Варадеро е коригирано за близко бъдеще. В момента няма продажби.

Руският съюз на туристическата индустрия от своя страна заяви, че ситуацията с завръщането на руски туристи от Куба е стабилна. Според RTI на острова има приблизително 4000 туристи от Русия.

АТОР съобщава, че поради спада в броя на чуждестранните туристи, някои хотели в Куба затварят, а гостите се преместват безплатно в други хотели.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, отговаряйки на въпроси на журналисти, призна, че ситуацията с горивото в Куба е критична. "Наистина, да кажем, че задушаващата хватка, наложена от САЩ, причинява много трудности на страната. Обсъждаме с нашите кубински приятели възможни решения на тези проблеми или поне предоставяне на всякаква възможна помощ", каза Песков.