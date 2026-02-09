Русия подготвя забрана за кораби, влизали в български пристанища и води

Москва подготвя официално забрана товарни кораби, които преди това са посещавали пристанища в Украйна, Румъния или България, да влизат в руски териториални води и пристанища. Това става ясно от вътрешен документ на Терминала за насипни товари в Туапсе, който се очаква да стане регулаторен акт, издаден от министерството на транспорта в следващите седмици, съобщава "Киев пост".

Според бележката – разпространявана сред собственици на кораби и оператори на флота и предоставена на украинския аграрно-информационен сайт Latifundist – официалният документ ще въведе правила, ограничаващи достъпа на кораби до руски води, ако те са акостирали в пристанища на трите страни.

На среща в терминала „РН-Марин" в Туапсе са обсъдени мерки за контрол на достъпа на товарни кораби до руски териториални води. В разговорите са участвали представители на Федералната служба за сигурност (ФСБ), митническите власти, министерството на отбраната и пристанищните администрации. По време на срещата контраадмирал Виктор Кочемазов е заявил, че ще бъде подготвена официална директива, която да регламентира забраната за влизане в руски води за определени товарни съдове.

Собственици на кораби предупреждават, че посещенията на украински пристанища водят до фактическо изключване от руския пазар. „Корабособственикът го каза директно: ако вляза в Украйна сега, за шест месеца съм извън руския пазар", заяви Константин Собол, основател на Marelis Navigation S.A., пред Latifundist.com. Думите му бяха потвърдени от корабния брокер Иван Машченко, според когото съдове, които наскоро са акостирали в Украйна, не се приемат в руски пристанища.

Ограниченията не се отнасят само до последните пристанищни посещения. Като критерии за отказ се посочват още промени в собствеността, флага или домашното пристанище на кораба в рамките на последните 10 рейса. В служебната бележка като рисков фактор е отбелязано и наличието на украински или азербайджански членове на екипажа. Руските власти оправдават мерките с аргумента за наличие на „потенциални зони за обстрел" в близост до определени корабни места.