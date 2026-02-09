ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Части от Одеса, Южни и 18 селища в района са без вода

Светлана Драгнева, БТА

Снимка; Ройтерс

Части от Одеса и околни селища ще бъдат без вода до края на деня, пише в съобщение, публикувано на сайта на кметството на украинския черноморски град.

Поради непланирани работи на енергийни обекти част от съоръженията на водната инфраструктура са временно спрени до 17:00 часа (и българско време) днес, информираха още от ведомството.

В съобщението се казва, че водата е спряна в две водоснабнидетлни станции в Пересипски район на Одеса, както и в град Южни и 18 селища близо до областния център.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

Снимка; Ройтерс

