Швеция затяга изискванията за получаване на гражданство

Швеция ще затегне изискванията за придобиване на шведско гражданство, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. Затягането предвижда въвеждане на по-дълъг период от 8 години на изчакване, преди кандидатите да могат да подадат заявление. Ще има и минимален праг на доходите на кандидатите и проверка на нивото им на познаване на шведското общество, съобщи десноцентристкото правителство на Швеция, цитирано от Ройтерс.

Няколко последователни шведски правителства затегнаха имиграционните политики от 2015 година насам, когато приблизително 160 000 кандидати за убежище дойдоха в Швеция. Коалиционното правителство на малцинството смята, че още по-голямото ограничение на имиграцията ще се хареса на гласоподавателите при парламентарните избори през септември.

“Тези изисквания са в пъти по-строги от ситуацията в момента, защото сега няма никакви изисквания (за придобиване на гражданство)“, заяви шведският министър за имиграцията Йохан Форсел.

Правителството съобщи, че кандидатите за шведско гражданство ще трябва да са живели в страната в продължение на най-малко 8 години, което е повишение от досегашното изискване за 5 години, да имат месечен доход над 20 000 шведски крони (2225 щатски долара) и да преминат тест, който ще провери знанията им за езика и културата на страната.

“Изглежда разумно да можеш да отговориш дали Швеция е монархия или република, ако искаш да бъдеш неин гражданин“, добави Форсел.

Всеки с криминално минало – без значение дали в страната или извън нея - ще трябва да изчака повече, преди да може да кандидатства за гражданство. Някой, който е излежал 4-годишна присъда, например, ще трябва да изчака 15 години, преди да има възможността да подаде заявление.

Антиимигрантската партия “Шведски демократи“, която подкрепя правителството, обвинява “провалените“ имиграционни политики от десетилетия насам за вълната на организирана престъпност, която обхвана страната.

Очаква се новите условия да влязат в сила от 6 юни.

Миналата седмица правителството заяви, че ще затегне мерките за кандидатите за убежище в страната.