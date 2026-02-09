Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е на официално посещение в Армения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна на официално посещение в Армения, придружаван от съпругата си Уша Ванс, съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС и БТА.

По-късно днес премиерът на Армения Никол Пашинян ще се срещне с вицепрезидента Ванс, след което двамата ще направят изявления. Ройтерс допълва, че Ванс ще посети и Азербайджан в сряда и четвъртък.

Съгласно споразумението, подписано между Армения и САЩ миналата година, частната американска компания "Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет" получава изключителните права да развие планиран коридор между Азия и Европа, като Ереван запазва пълен суверенитет върху своите граници, митнически режими, данъчна политика и сигурност.

Предвижда се маршрутът да подобри свързаността между Азия и Европа, като ключовото значение за Вашингтон е заобикалянето на Русия и Иран в момент, когато западните държави активно търсят начини да диверсифицират енергийните и търговските си маршрути и да намалят зависимостта си от Русия заради войната в Украйна.