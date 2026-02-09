Германия обвини трети украинец за свързания с Русия заговор за колети с експлозиви

Германските прокурори повдигнаха обвинения срещу трети заподозрян във връзка със заговор за саботаж, при който е трябвало да бъдат използвани колети с експлозиви, изпратени от името на разузнавателните служби на Русия, заяви Федералната прокуратурата, цитирана от ДПА и БТА.

Трима украински граждани бяха арестувани на различни места в Германия и Швейцария през май. Те са обвинени в изпращане на колети, съдържащи проследяващи ДжиПиЕс устройства от Кьолн до Украйна, за да бъдат изпробвани потенциални маршрути преди планираните атаки.

Прокуратурата в Карлсруе съобщи, че планът е бил да бъдат изпратени колети с взривни устройства, които “да се задействат на територията на Германия или на други места по пътя към части от Украйна, които не са окупирани от Русия“ с цел да се причинят “възможно най-много щети, които да подкопаят чувството за сигурност на населението“.

Двама от задържаните в Германия заподозрени бяха обвинени през януари за това, че са действали като тайни агенти с цел саботаж и че са участвали в заговор за извършване на умишлен палеж.

Третият заподозрян беше арестуван в Швейцария и екстрадиран в Германия през декември, където и тримата мъже са задържани под стража преди съдебния процес.

Прокурорите смятат, че третият заподозрян е получил заповед за изпробване на потенциални маршрути за атаките от разузнавателните служби на Русия чрез посредници в окупирания украински град Мариупол, според обвиненията, повдигнати пред Висшия регионален съд в Щутгарт. След това той е вербувал другите двама мъже и осигурил проследяващите устройства и други материали. “Той също така е обещал на контактите си в руското разузнаване, че ще се погрижи за изпращането на колети, съдържащи взривни устройства“, се казва в обвинителния акт.