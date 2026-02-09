Прокуратурата в РСМ проверява дали откритите над 40 тона канабис идват от Скопие

Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията в Северна Македония е в комуникация с Прокуратурата за борба с организираната престъпност на Сърбия, за да се установи дали има връзка между иззетите 5 тона марихуана близо до Крушевац в Сърбия и откритите над 40 тона канабис при полицейска акция миналата седмица, съобщават от прокуратурата в Скопие.

Акцията в Северна Македония от миналата седмица се проведе в Струмица и Скопие, като от фирма в Скопие са открити и иззети около девет тона марихуана и над 1300 бутилки произведено масло от канабис (полупродукт), а над 31 тона марихуана и биомаса са иззети от юридически лица в източния регион на Северна Македония, съобщиха в събота от МВР.

„Предвид факта, че едно от заподозрените и задържани лица в Република Сърбия е част от структурата на собственост на юридическото лице от Скопие, са извършени подробни проверки и контрол на откритото количество в юридическото лице и пълната документация, намерена в помещенията на юридическото лице. Въз основа на откритата документация, Комисията (за одобряване на отглеждането на канабис за медицински цели) към Министерството на здравеопазването е изготвила доклад, в който са установени редица нередности в дейността и голямо несъответствие с количествата, които юридическото лице притежава, произвежда, набавя и с които се разпорежда”, се казва в съобщението на МВР, като се уточнява, че предвид констатираните нередности цялото количество намерена марихуана е изнесено от помещенията на юридическото лице в Скопие.

Нередности са установени и при проверките на фирмите в източната част на страната, като от МВР уверяват, че работата на прокуратурата на Република Северна Македония, където е сформиран специален екип „за този и подобни случаи”, ще продължи до пълно изясняване на тези случаи, като след окончателното приключване на акцията ще бъде предоставена подробна информация.

От прокуратурата съобщават, че с цел събиране на доказателства и факти от значение за производството по случая с конфискуваната в Северна Македония Марихуана се предприемат и „други действия в съответствие със законовите правомощия, включително разпит на лица като свидетели” за „пълно изясняване на случая, след което обществеността ще бъде информирана своевременно”.

Случаят с иззетата в Сърбия марихуана, за която се предполага, че е с произход от Северна Македония, придоби и политически оттенък. За пореден ден от опозиционния СДСМ на пресконференция зададоха въпроса как 5 тона марихуана са успели да преминат границата, да напуснат Северна Македония и да влязат в Сърбия.

Според опозиционната партия „това е скандал с огромни размери, който разкрива дълбоката престъпност на настоящото правителство, ръководено от ВМРО и Християн Мицкоски”.

От СДСМ заявяват, че „според неофициална информация от медиите в Сърбия, прокуратурите в Сърбия и Северна Македония са получили ключови данни от Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA)”.

В отговор на журналистически въпрос вчера премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски от своя страна, каза, че „няма информация, че конфискуваната в Сърбия марихуана е дошла от (Северна) Македония". Според него законовото решение за отглеждане на марихуана за медицински цели е добро, но допълнително приетият правилник е спорен. По думите му от самото начало е било ясно, че от отгледания и съхраняван на открито канабис не може да се произведе продукт, който отговаря на стандартите за добра производствена практика за медицински износ, но разследването ще установи "дали това е направено умишлено или с друга цел".