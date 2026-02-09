Иран е склонен да разреди обогатения си уран, ако САЩ премахнат всички санкции

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран е склонен да разреди високо обогатения си уран, стига САЩ да премахнат всички санкции, заяви директорът на иранската организация за атомна енергетика Мохамед Еслами след началото на преговорите със САЩ за иранската ядрена програма, предаде Франс прес и БТА.

В отговор на въпроса за възможността за разреждането на урана, обогатен до 60% Мохамед Еслами подчерта, че това ще зависи от отмяната на всички санкции. Той не поясни дали става въпрос за всички санкции, наложени досега на Иран, или само за тези на САЩ, съобщава информационната агенция на Ислямската република ИРНА.

Преди израело-американските удари по обекти на иранската ядрена програма през юни миналата година Иран обогатяваше уран на 60%, много повече от приетото ограничение от 3,67% по силата на ядрено споразумение от 2015 г., сключено със САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Русия и Китай, което вече е невалидно.

Разреждането на запасите с уран би позволило да намали процента на неговото обогатяване.

Западните страни, начело със САЩ и Израел, заклетия враг на Ислямската република, считан за единствената ядрена сила в Близкия изток, подозират Техеран, че се опитва да се сдобие с ядрено оръжие. Иран отрича подобни военни амбиции.

Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Иран е единствената държава, която не притежава ядрено оръжие, но въпреки това обогатява уран до 60%.

Когато уранът бъде обогатен между 3 и 5%, той може да захранва атомните централи, произвеждащи електричество. Ако бъде обогатен до 20%, се използва за произвеждането на медицински изотопи, които играят роля при диагностицирането на някои видове рак.

За да се произведе бомба, обогатяването на урана трябва да достигне 60%.

Все още не е ясно с какви цели ще бъде използван иранският резерв от 400 кг високо обогатен уран, който за последен път бе инспектиран от служители на МААЕ през юни миналата година.

Ако този резерв не бъде унищожен, Иран може на теория да произведе повече от девет бомби, ако при това обогати запасите си на уран до 90%.

Американският президент Доналд Тръмп призова неколкократно за пълна забрана на обогатяването на уран от Иран, което е неприемливо и неизгодно условие за Техеран спрямо споразумението от 2015 г.

Иран, който защитава правото си да развива гражданска ядрена енергетика, счита това изискване за противоречащо на разпоредбите на Договора за неразпространение на ядрено оръжие, по който е страна.