Съдът в Букурещ даде ход на делото срещу Калин Джорджеску

Букурещкият съд окончателно отхвърли жалбата на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску и даде ход на делото, в което той е обвинен в легионерска пропаганда. От този момент нататък то навлиза във фаза на съдебно разглеждане по същество. В обвинителния акт следователите посочват, че между 16 юни 2020 г. и 16 май 2025 г. подсъдимият многократно публично е пропагандирал чрез различни средства фашистки, легионерски и ксенофобски идеи, концепции и доктрини.

Днес Калин Джорджеску бе посрещнат от десетки поддръжници, които скандираха името му. Те викаха „Свобода“ и развяваха плакати с неговия лик и с призиви „Върнете втория тур на пррезидентските избори“, „Калин е невинен“, „Спрете политическите злоупотреби“, „Искаме справедливост за отменените избори“,. И този път много от демонстрантите развяваха румънски знамена. По традиция един от присъстващите мъже държеше дакийски вълк с тяло на змия, изработен от дърво - традиционен символ, използван от румънските суверенисти.

„Знаем каква е политическата класа, не се изненадваме от нищо, което правят. Те имат идеология, ние имаме вяра. Ще познаем себе си по делата си“, каза на излизане от съда Калин Джорджеску.

Той направи коментар и за настоящия президент Никушор Дан, като отбеляза, че държавният глава никога няма да бъде приет в Белия дом от президента на САЩ Доналд Тръмп, нито ще получи официална покана, защото принадлежи към политическа система, която "не е легитимна".

„Никушор Дан представлява паралелната държава, той не представлява румънския народ“, каза Джорджеску и добави, че "лидер, който е част от политически картел", отменил изборите, не може да представлява страната в чужбина.

Бившият кандидат за президент на Румъния повтори идеята, че президентските избори от ноември 2024 г. са били анулирани по "брутален, насилствен и недемократичен начин“ и допълни, че този факт е международно известен. В този контекст той подчерта, че външното признание вече няма значение, а са важни вътрешните действия на румънците.

Калин Джорджеску отправи и нова атака срещу Европейския съюз, в частност Брюксел, който описа като център на „соросистки глобалистически олигархичен съюз“.

Той получи най-много гласове на първия кръг на президентските избори през ноември 2024 г., в които участва като независим кандидат, с изненадващите 22,9 процента от гласовете. Вотът обаче беше анулиран от Конституционния съд с мотива, че има убедителни данни за чуждестранна намеса в изборния процес. Твърди се, че кандидатурата на Джорджеску, който е краен националист с антиевропейски и антинатовски послания, е била подкрепена от руска намеса и хибридна кампания за влияние в ТикТок.