ЕС възнамерява да забрани унищожаването на непродадени дрехи и обувки

Европейският съюз ще забрани на определени компании да унищожават непродадени дрехи, аксесоари и обувки в опит да намали текстилните отпадъци, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Забраната ще важи за големите компании от 19 юли, а средните компании ще бъдат обхванати от разпоредбите през 2030 г., съобщи Европейската комисия днес.

Освен това обхватът на съществуващите задължения на големите компании за отчитане за непродадените дрехи, изхвърлени като отпадъци, ще бъде разширен и за средните компании през 2030 година.

Всяка година 4-9 процента от непродадените дрехи в Европа се унищожават, което генерира около 5,6 милиона тона емисии на въглероден диоксид (CO2). Във Франция ежегодно се унищожават непродадени продукти на стойност 630 милиона евро (749,8 милиона долара), а в Германия се изхвърлят 20 милиона върнати артикула.

„Цифрите за отпадъците показват необходимостта от действие", заяви еврокомисарят по околната среда Йесика Русвал.

„С тези нови мерки текстилният сектор ще получи възможност да премине към устойчиви и кръгови практики, а ние ще можем да повишим конкурентоспособността си и да намалим зависимостта си", добави тя.

Новите правила имат за цел „да намалят отпадъците, да ограничат вредите върху околната среда и да създадат равни условия за компаниите, които възприемат устойчиви бизнес модели", заяви Еврокомисията.

По причини, свързани с безопасността или повреда на продуктите, ще се прилагат някои изключения от забраната.