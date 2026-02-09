Вучич към съпартийци: Сам ще реша дали да се кандидатирам за премиер, не спекулирайте

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че сам ще реши дали да се кандидатира за министър-председател на следващите парламентарни избори, съобщи РТС.

„Решението да се кандидатирам за министър-председател трябва да бъде мое решение и решение на народа", каза Вучич.

Той помоли съпартийците си от управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) да не говорят за това дали ще бъде бъдещ кандидат за поста и да не спекулират по този въпрос.

„Не е нито времето, нито мястото. Първо, решението трябва да е мое, дали се чувствам достатъчно способен и дали искам (да се кандидатирам), след това решението трябва да е на народа, а народът иска промени, той не иска такива промени, каквито му налагат участващите в блокади", каза Вучич.

Преди дни председателят на СПП Милош Вучевич обяви, че очаква следващият премиер да бъде Александър Вучич.

За провеждането на нови парламентарни избори в Сърбия настояват протестиращите вече 15 месеца, които обвиняват управляващите в корупция и непотизъм във връзка с трагичен инцидент в северния сръбски град Нови Сад.

На 1 ноември 2024 г. в Нови Сад се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара и причини смъртта на 16 души, а един бе тежко ранен.

Трагедията предизвика масови демонстрации, оглавени от студенти, които блокираха над 60 факултета, а след нападение с бейзболни бухалки и юмруци на студенти в Нови Сад от привърженици на управляващата СПП, тогавашният премиер Милош Вучевич подаде оставка.

След оттеглянето на Вучевич сръбският парламент избра ново правителство начело с безпартийния проф. Джуро Мацут, който в програмната си реч през депутатите обяви, че "Сърбия е уморена от блокади".

До момента президентът Александър Вучич не е насрочил дата за провеждане на предсрочен парламентарен вот.