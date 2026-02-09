Арестуваха жена, координирала руски удари срещу цели в Украйна

Отделът за контраразузнаване в Службата за сигурност на Украйна (ССУ) разкри жена, която по искане на руснаците е заснемала на видео цели за удари в Хмелницка област. Според Укринформ тази информация е била разпространена от ССУ, предаде БТА.

Според делото, на заподозряната е било възложено да инсталира скрити видеокамери срещу сгради, в които биха могли да се намират украински войници. След активирането на устройствата, тя е трябвало да предостави дистанционен достъп до тях на руските специални служби. Така руснаците се надявали да проследяват и коригират въздушните удари срещу украинските защитници онлайн.

Служители на ССУ са действали превантивно и са задържали агентката в град Хмелницки при първия й опит да инсталира шпионско оборудване в близост до военен обект.

Според разследването, поръчката е била изпълнена от 60-годишна жителка, която е привлякла вниманието на атакуващата страна след посещение в Русия преди началото на пълномащабната война. Установено е, че в началото на тази година служител на руската Федерална служба за сигурност (ФСС) се свързал с жената чрез "Teлеграм" и й е предложил сътрудничество в замяна на помощ за заминаване за Русия.

Документирано е, че след като е била вербувана, агентката е закупила видеокамера онлайн и е наела офис на последния етаж в офисен център, уж за да предоставя козметични услуги. След това заподозряната инсталирала видеоустройство с дистанционен достъп за ФСБ на перваза на прозореца.

При претърсване от задържаната са иззети шпионско оборудване и смартфон, които тя е използвала, за да координира действията си с ръководителя си.

Следователите от ССУ са информирали агентката, че е заподозряна в измяна, извършена по време на военно положение.

Извършителката е в ареста. Тя е заплашена с доживотен затвор и конфискация на имущество.