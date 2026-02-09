Аз съм бунтовник и бунтът е в моята природа - азиатският Рупърт Мърдок получи “смъртна” присъда (Обзор)

Джими Лай бе признат за виновен за престъпления, свързани с националната сигурност

20 години ще лежи в затвора Джими Лай - един от най-големите политически дисиденти и борци за демокрация в новата история на Китай и полуавтономния град Хонконг.

Присъдата е практически смъртна

за 78-годишния самоиздигнал се милиардер и медиен магнат, който посвети последните тридесет години от кариерата си в непрекъсната борба за свободата на словото и върховенството на правото в бившата британска колония, която сега е китайски специален административен регион.

С края на това знаково дело срещу Лай приключва една дългогодишна съдебна битка, с която Пекин окончателно бетонира своята хватка върху всички аспекти на живота в Хонконг, пише в. “Гардиън”.

“Свидетели сме на пълното унищожение на правната система на Хонконг и края на правосъдието”, заяви синът на милиардера Себастиан Лай.

Богаташът беше наказан съгласно спорния Закон за националната сигурност на Хонконг, а обвиненията срещу него бяха публикуване на подстрекателски материали и заговор с чуждестранни сили срещу държавата.

Присъдата му е най-тежката, издавана някога в духа на изключително строгият нормативен акт. Той беше приет от властите на мегаполиса през 2019 г. в отговор на бурните и понякога кървави протести срещу все по-авторитарния режим на управление в Хонконг, подтикван от управляващите в Пекин. Стотици местни граждани, политици и общественици бяха разследвани и осъдени по спорния закон. Процесът срещу Лай беше един от последните незавършени и предизвика сериозен международен интерес, тъй като магнатът е смятан за лицето на демократичното движение в града. Лай често използваше вестника си “Епъл Дейли”, който основава през 1995 г., като

инструмент за критика на китайските лидери

и мобилизация на хонконгското общество срещу политиките на градската администрация.

На делото в понеделник присъстваше съпругата му Тереза. Тя беше придружавана от пенсионирания римокатолически кардинал на Хонконг Джоузеф Жен, но не пожела да говори пред журналисти.

Сградата, където се провеждаше процесът, беше заобиколена от жандармерия и полиция, които охраняваха реда заради десетките привърженици на Лай. Те бяха дошли, за да го видят - вероятно за последен път.

Пред съда Лай отказа да се признае за виновен и посрещна наказанието с усмивка. Заедно с него шестима бивши журналисти на “Епъл Дейли” също чуха присъдите си, които варират между 6, 10 години и 9 месеца. През декември тримата съдии в процеса определиха милиардера като човек, който таи в себе си

омраза към Китайската народна република,

и го представиха като мозъка, стоящ зад протестите от 2019 г.

Наказанието на Лай, който е и британски гражданин, предизвика широко международно възмущение. Външната министърка на Великобритания Ивет Купър определи присъдата му като политически мотивирана и призова да бъде освободен.

“Днес завесата пада над свободата на печата в Хонконг. Това съдебно решение подчертава дълбокото презрение на китайските власти към независимата журналистика”, реагираха от неправителствената организация “Репортери без граници”.

Истинското име на Джими Лай е Лай Чи-Ин. Роден е през 1948 г. в китайския град Гуанчжоу. На 12 години бяга в Хонконг, който по онова време е владение на британската корона. Първоначално започва да се издържа като общ работник във фабрика, но през годините успява да изгради текстилна империя за милиарди. Основател е на марката дрехи “Джиордано”.

След като китайските войски избиват хиляди протестиращи студенти на площад “Тянанмън” в Пекин през 1989 г., Лай се радикализира политически. Използва богатството си, за да основе списанието “Некст” и вестника “Епъл Дейли”, където публикува текстове, в които критикува китайските власти и дори си позволява да ги обижда. Медийното му влияние става толкова голямо, че го наричат “азиатския Рупърт Мърдок”.

През годините двете издания на Лай се превръщат в основните опозиционни медии в Хонконг и подкрепят антиправителствените протести в града. Самият магнат често присъства на тях.

“Аз съм бунтовник и бунтът е в моята природа”, заявява Лай през 2020 г. - малко преди да бъде арестуван. От август същата година се намира зад решетките. Богатството му се изчислява на 1,2 млрд. долара.

