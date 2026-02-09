Епстийн бил обявен за мъртъв ден преди да открият тялото му

Разсекретени материали по случая с известния американски финансист Джефри Епстийн съдържат чернова на официалното изявление за смъртта му, изготвено ден преди тялото му да бъде открито в затвор в Ню Йорк. Това показват документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

Документ от американския прокурор Джефри Берман относно смъртта на финансиста е с дата 9 август 2019 г. Според официалната информация обаче Епстийн е бил намерен мъртъв от служител в затвора едва на следващата сутрин преди закуска - в 6,30 ч. Смъртта му разкри сериозни пропуски в охраняваното съоръжение. Пазачите пропуснали задължителните нощни проверки в 3 и 5 часа сутринта, а камерите за наблюдение извън килията на педофила не функционирали правилно.

Новопубликувани файлове показват също, че следователи от ФБР и Министерството на правосъдието са прегледали кадри, показващи неидентифицирана фигура в оранжево, изкачваща се по стълбище близо до килията на Епстийн в нощта на смъртта му. Разследващите са забелязали движението, но не са направили публични заключения поради ограниченията на системата за наблюдение.

Същевременно британската полиция проверява твърденията, че Андрю Маунтбатън-Уиндзор е споделял с Епстийн поверителна информация от позицията си на правителствен търговски пратеник.

Бившият принц и брат на крал Чарлз III е заподозрян в препращане на официални доклади за пътуванията си в чужбина до Сингапур, Китай, Хонконг и Виетнам през 2010 и 2011 г. Не е ясно дали документите съдържат чувствителна за пазара информация относно британски търговски сделки. Правителствените насоки подчертават, че ролята на търговския пратеник е свързана със задължение за поверителност по отношение на чувствителна информация.



Джефри Епстийн и неговата съучастничка в престъпленията Гилейн Максуел.

СНИМКИ: РОЙТЕРС И АРХИВ