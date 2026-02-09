Разбиха мрежа за индустриално производство на незаконни цигари в Гърция

Мащабна полицейска операция разби организирана мрежа, произвеждала и контрабандно внасяла незаконни цигари в индустриален мащаб, съобщиха днес гръцките власти, цитирани от "Катимерини". Според тях бандата е управлявала три фабрики, шест склада и автопарк от камиони, изнасяла е продукция в чужбина и е извършвала сделки за милиони евро, използвайки предимно пари в брой, за да избегне разкриване.

Разследването е проведено със съдействието на Европол и полицейските служби на Великобритания, Полша, България и Румъния, посочва още изданието. При акцията в петък и събота в широкия район на Атина, регион Виотия и остров Евия са арестувани 26 души, включително двамата предполагаеми лидери. Издадени са заповеди за арест срещу още 13 заподозрени, сред които действащ полицай. Смята се, че мрежата е била активна поне от 2018 г.

Говорителката на полицията Констанция Димоглиду заяви, че при обиските са иззети над 14 милиона цигари, 20 тона тютюн, 1,2 милиона евро в брой, както и оръжие – картечен пистолет, 14 пистолета, четири пушки и ловни пушки с над 1600 патрона.

Генерал-майор Фотис Дуицис, началник на дирекция "Борба с организираната престъпност", заяви, че случаят показва "структурирана и дългосрочна организация с международни връзки и ясен бизнес модел". По думите му бандата е функционирала като индустриално предприятие с йерархия, специализиран персонал и дистрибуция, опаковаща цигари във фалшиви опаковки на масови марки, пише БТА.

"Незаконните тютюневи изделия представляват сериозен риск за общественото здраве, тъй като се произвеждат без контрол на качеството", допълни Дуитсис, като уточни, че само иззетите количества биха генерирали данъци над 7 милиона евро.

Димоглиду подчерта, че бандата е използвала почти изцяло кеш за наеми, суровини и оперативни разходи, за да избегне банков контрол, като само за осем години са платени над 1,2 милиона евро наеми.

Заподозрените са обвинени в членство в престъпна банда, фалшифициране, пране на пари, нарушения на закона за огнестрелните оръжия и митническите разпоредби.