ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ива Митева отива при Румен Радев

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22257880 www.24chasa.bg

Крал Чарлз III с първи думи по случая "Епстийн": Ще окажем пълно съдействие на полицията

2224
Чарлз Трети СНИМКА: Х/@JeremyCordite

Крал Чарлз III направи първия си публичен коментар по скандала „Епстийн", като заяви, че Бъкингамският дворец е готов да окаже съдействие на полицията във връзка с разглежданите обвинения срещу Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

„Кралят ясно е изразил – както с думи, така и с безпрецедентни действия – дълбоката си загриженост относно обвиненията, които продължават да излизат наяве по отношение на поведението на г-н Маунтбатън-Уиндзор", посочи говорител на двореца, цитиран от Би Би Си.

„Макар конкретните твърдения да са отговорност на самия г-н Маунтбатън-Уиндзор, при евентуално запитване от страна на полицията на Темза Вали ние сме готови да окажем пълно съдействие, каквото се очаква", допълни той.

Изявлението идва след като полицията на Темза Вали потвърди, че преценява дали има основания за разследване по сигнал, подаден от антимонархическата организация „Репъблик". В него Маунтбатън-Уиндзор е обвинен в предполагаемо неправомерно поведение на публична длъжност и нарушение на Закона за служебната тайна.

Имейли, разсекретени от Министерството на правосъдието на САЩ, сочат, че бившият принц Андрю е споделял поверителна информация с Джефри Епстийн в периода 2010–2011 г., когато е заемал поста специален търговски представител на Великобритания.

Последните документи по случая „Епстийн" показват, че Андрю е предавал на Епстийн официални доклади от свои посещения в Сингапур, Хонконг и Виетнам. Сред изтеклата информация има и описани като „поверителни" данни за инвестиционни възможности в Афганистан.

В изявление на Бъкингамския дворец се посочва още, че кралят и кралицата „са мислено и съпричастно с жертвите на всякакви форми на насилие и злоупотреба".

По-рано и говорител на принца и принцесата на Уелс заяви, че те са „дълбоко обезпокоени" от последните разкрития, свързани с Джефри Епстийн.

Чарлз Трети СНИМКА: Х/@JeremyCordite

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)