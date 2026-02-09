Крал Чарлз III с първи думи по случая "Епстийн": Ще окажем пълно съдействие на полицията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Крал Чарлз III направи първия си публичен коментар по скандала „Епстийн", като заяви, че Бъкингамският дворец е готов да окаже съдействие на полицията във връзка с разглежданите обвинения срещу Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

„Кралят ясно е изразил – както с думи, така и с безпрецедентни действия – дълбоката си загриженост относно обвиненията, които продължават да излизат наяве по отношение на поведението на г-н Маунтбатън-Уиндзор", посочи говорител на двореца, цитиран от Би Би Си.

„Макар конкретните твърдения да са отговорност на самия г-н Маунтбатън-Уиндзор, при евентуално запитване от страна на полицията на Темза Вали ние сме готови да окажем пълно съдействие, каквото се очаква", допълни той.

Изявлението идва след като полицията на Темза Вали потвърди, че преценява дали има основания за разследване по сигнал, подаден от антимонархическата организация „Репъблик". В него Маунтбатън-Уиндзор е обвинен в предполагаемо неправомерно поведение на публична длъжност и нарушение на Закона за служебната тайна.

Имейли, разсекретени от Министерството на правосъдието на САЩ, сочат, че бившият принц Андрю е споделял поверителна информация с Джефри Епстийн в периода 2010–2011 г., когато е заемал поста специален търговски представител на Великобритания.

Последните документи по случая „Епстийн" показват, че Андрю е предавал на Епстийн официални доклади от свои посещения в Сингапур, Хонконг и Виетнам. Сред изтеклата информация има и описани като „поверителни" данни за инвестиционни възможности в Афганистан.

В изявление на Бъкингамския дворец се посочва още, че кралят и кралицата „са мислено и съпричастно с жертвите на всякакви форми на насилие и злоупотреба".

По-рано и говорител на принца и принцесата на Уелс заяви, че те са „дълбоко обезпокоени" от последните разкрития, свързани с Джефри Епстийн.