ЕП ще гласува в сряда за заема от 90 млрд. евро за Украйна

Европейският парламент ще гласува в сряда отпускането на заема в размер на 90 милиарда евро за подкрепа на Украйна. Гласуването беше изтеглено по-рано от първоначално планираното, след като основните политически групи в парламента постигнаха съгласие за ускорена процедура. Новината съобщи първоначално "Политико".

Подкрепата за бързото придвижване на решението идва от Европейската народна партия, Прогресивния алианс на социалистите и демократите и „Обнови Европа“, което осигурява необходимото мнозинство за приемане както на заема, така и на свързаните с него изменения в бюджета на ЕС и в действащия механизъм за финансова подкрепа за Украйна. Новината съобщи председателят на Европейския парламент Роберта Мецола при откриването на февруарската сесия. По-рано се очакваше гласуването да е на специална сесия на 24 февруари в Брюксел.

Средствата ще бъдат набрани от Европейската комисия на международните дългови пазари, като ще бъдат гарантирани от дългосрочния бюджет на Европейския съюз. Без този заем Украйна рискуваше сериозен недостиг на финансиране още през пролетта на фона на продължаващата война и дипломатическите усилия за намиране на изход от конфликта.

При откриването на февруарската пленарна сесия Мецола обяви още, че на 24 февруари в Брюксел ще се проведе извънредно пленарно заседание по повод четири години от началото на агресивната война на Русия срещу Украйна. По думите ѝ присъствието на членовете на Европейския парламент на това заседание ще изпрати „важен сигнал, докато отбелязваме тази годишнина“.

По-рано днес стана ясно, че делегация от евродепутати от комисията на Европейския парламент по сигурност и отбрана е посетила Киев в навечерието на четвъртата годишнина от руското военно нападение. Гостите са имали срещи с високопоставени представители на украинските власти на 5 и 6 февруари, включително с президента Володимир Зеленски, с ръководството на Върховната рада, както и с представители на гражданското общество и отбранителната промишленост. Евродепутатите са изразили силно послание за съпричастност и непоколебима подкрепа към Украйна и нейните граждани пред лицето на несправедливото нападение от страна на Русия, се посочва в съобщението.

Мецола съобщи и за други промени в дневния ред на настоящата пленарна сесия. За вторник заглавието на първия дебат сутринта, предвиден като изявление на Европейската комисия, беше променено на „Екстремни климатични явления, по-специално в Португалия, Южна Италия, Малта и Гърция: европейски отговор за укрепване на механизмите за готовност, подготвеност и солидарност“.

Освен вота в сряда за украинския заем като първа точка в следобедната сесия утре беше добавено и изявление на Европейската комисия относно европейската реакция на атаките срещу украинската енергийна система, довели до хуманитарна криза.

По отношение на парламентарния имунитет Мецола съобщи, че унгарските власти са поискали снемането на имунитета на евродепутата Андраш Тивадар Куля. Искането е било отнесено за разглеждане към Комисията по правни въпроси на Европейския парламент.