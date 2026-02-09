Един загина и най-малко шестима са ранени при пожар в петролната рафинерия в Ирак

Пожар е избухнал днес в звено за производство на гориво в петролната рафинерия в иракския град Байджи, след което се е разраснал и в резултат на това е загинал един работник, а най-малко шестима са били ранени, предаде Ройтерс, като се позова на полицията и на медицински източници.

Инженери от комплекса в Байджи, намиращ се на около 180 км северно от Багдад, казаха, че са видели тялото на най-малко един загинал и че пожарникарите са успели да овладеят огъня, посочва агенцията, цитирана от БТА.

Пожарът не се е отразил на производствените дейности, допълниха източниците от рафинерията.