Бившата приятелка на Епстийн отказа да отговаря на въпроси пред Камарата на представителите

3752
Джефри Епстийн и Гилейн Максуел Снимка: Twitter/@nicksortor

Американски конгресмени се опитаха днес да разпитат Гилейн Максуел, но бившата приятелка и довереница на Джефри Епстийн се позова на правата си по Петата поправка, за да избегне отговори на въпроси, които биха я инкриминирали, предаде Асошиейтед прес.

Тя беше разпитана по време на видеоразговор с федералния затвор в Тексас, където излежава 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Гилейн Максуел е подложена на ново разследване, тъй като законодателите се опитват да разкрият как Епстийн, финансист с широки връзки, е успял да злоупотребява сексуално с непълнолетни момичета в продължение на години. Разпитът се проведе в същия ден, в който министерството на правосъдието започна да позволява на членовете на Конгреса да преглеждат нередактирани файлове, свързани с делата на Епстийн. Много от документите не са били публикувани, а много от тези, които сега са публични, са били силно редактирани, посочва АП, цитирана от БТА.

Джефри Епстийн и Гилейн Максуел Снимка: Twitter/@nicksortor

