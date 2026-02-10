Американски военни са се качили на борда на санкциониран петролен танкер в Индийския океан, след като проследили кораба от Карибско море, обяви снощи Пентагонът, цитиран от Асошиейтед Прес.

В публикацията на Пентагона в социалните мрежи не се посочва дали корабът е свързан с Венецуела, която е обект на американски петролни санкции и разчита на флотилия от танкери, плаващи под фалшиви флагове, за да изнася суров петрол, предаде БТА.

Танкерът „Акила II” обаче е един от най-малко 16 кораба, които отплаваха от венецуелското крайбрежие миналия месец, след като американски военни заловиха тогавашния президент Николас Мадуро, става ясно от информация на сайта TankerTrackers.com.

На кадри от видеоклип и от снимки, заснети от хеликоптер, се вижда ескадрен миноносец на Военноморските сили на САЩ, плаващ успоредно с танкера. От видеото не става ясно към коя агенция принадлежат силите, които са задържали кораба, отбелязва АП.

„Акила II“ е действал в нарушение на установената от президента Тръмп карантина за санкционирани кораби в Карибско море“, заяви Пентагонът. В изявлението обаче не се уточнява дали корабът ще бъде конфискуван, както се случи с най-малко седем други санкционирани петролни танкери, свързани с Венецуела.

Според информация, подадена от кораба снощи, той не е натоварен със суров петрол.

„Акила II“ плава под панамски флаг и е санкциониран от САЩ във връзка с транспорт на нелегален руски петрол, коментира АП. Танкерът принадлежи на компания с адрес в Хонконг и според данни от сайтове за проследяване на кораби през по-голямата част от миналата година той е плавал с изключен радиопредавател, практика, която често се използва от контрабандисти, за да прикрият местоположението си.

След като САЩ свалиха Мадуро от власт чрез изненадваща нощна операция на 3 януари, администрацията на Тръмп заяви, че иска да установи контрол над производството, рафинирането и глобалното разпространение на петролните продукти на Венецуела. Официални представители от администрацията на президента Доналд Тръмп дадоха ясно да се разбере, че разглеждат конфискацията на танкерите като начин да генерират парични средства, докато се опитват да възстановят петролната индустрия на Венецуела и да възстановят икономиката на страната.

Тръмп също така се опитва да ограничи потока на петрол към Куба, която е обект на строги икономически санкции от страна на САЩ и разчита на доставки на петрол от съюзници като Мексико, Русия и Венецуела.