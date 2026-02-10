ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великобритания иска Израел да не разширява контрола си над Западния бряг

Палестина. Снимка Архив

Великобритания снощи призова Израел да отмени решението си за разширяване на контрола над Западния бряг, като се присъедини към Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, които също разкритикуваха тази стъпка, предаде Ройтерс.

„Великобритания остро осъжда вчерашното решение на израелския кабинет за сигурност да разшири израелския контрол над Западния бряг“, се казва в изявление на британското правителство. Критици заявиха, че решението на Израел да приеме мерки за улесняване на разширяването на селищата и за разширяване на контрола си на Западния бряг е стъпка в посока анексиране на окупираните територии, предаде БТА.

„Какъвто и да било едностранен опит да се промени географската или демографската структура на Палестина е напълно неприемлив и би бил в противоречие с международното право. Призоваваме Израел да отмени незабавно тези решения“, добави британското правителство.

Палестина. Снимка Архив

